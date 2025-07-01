В Госдуме предложили обязать ЖК строить дополнительный выход из подъездов

В письме вице-спикер рассказал, что все чаще звучат новости о трагических случаях, которые происходят с детьми на внутридомовых территориях жилых комплексов. По его словам, внутридомовая территория создается в первую очередь для людей, а не для автомобилей, и тем не менее она стала местом повышенной опасности, особенно для самых маленьких жителей.