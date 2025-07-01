В Госдуме предложили обязать ЖК строить дополнительный выход из подъездов

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением обязать строительные компании возводить новые ЖК, предусматривая детские площадки, защищенные от проезжей части, а также второй выход из подъездов домов на улицу — для скорых, пожарных и выгрузки/погрузки людей с ограниченными возможностями, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Считаю необходимым обязать строительные компании возводить новые ЖК, предусматривая детские площадки, защищенные от проезжей части, а также предусматривать второй выход из подъездов домов на улицу — для скорых, пожарных и выгрузки/погрузки людей с ограниченными возможностями», — сообщается в письме.
Кроме того Чернышов предложил в обязательном порядке устанавливать в старых дворах, где нет возможности сделать сквозной проход, искусственные дорожные неровности или шлагбаумы.
В письме вице-спикер рассказал, что все чаще звучат новости о трагических случаях, которые происходят с детьми на внутридомовых территориях жилых комплексов. По его словам, внутридомовая территория создается в первую очередь для людей, а не для автомобилей, и тем не менее она стала местом повышенной опасности, особенно для самых маленьких жителей.
Он отметил, что в Москве и Московской области, а также в крупных городах России застройщиками внедряется концепция «двор без машин», но, к сожалению, ее придерживаются в основном девелоперы, которые строят дома комфорт-класса и выше, а в эконом-классе подобные благоустроенные пространства не создаются.
«Сегодня придомовые территории многоквартирных домов и ЖК из-за большого трафика проезжающих автомобилей стали местом повышенной опасности. Это можно отрегулировать в правовом поле, обязав застройщиков создавать новые территории без машин, а в уже существующей застройке с помощью УК устанавливать искусственные дорожные неровности и/или шлагбаумы. Жизнь ребенка дороже всего, и мы должны сделать все возможное для ее защиты», — сказал Чернышов РИА Новости.