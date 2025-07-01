14-летние водитель и пассажир питбайка разбились насмерть в страшной аварии в Башкирии

Вечером 30 июня в Калтасинском районе Башкирии произошло ДТП, которое унесло жизни двух подростков. Об этом сообщил глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
Авария случилась на 179 километре автодороги Уфа-Янаул. Согласно предварительным данным, 14-летний житель Янаула за рулем питбайка при обгоне столкнулся со встречной Lada Granta, которым управлял 19-летний парень. В результате произошедшего водитель мототранспорта погиб на месте еще до приезда скорой помощи, а его ровесник-пассажир из Нефтекамска скончался по пути в больницу.
На место трагедии для координации работы полицейских выехал заместитель начальника ГАИ Башкирии подполковник полиции Эдуард Идрисов.
— В настоящее время на месте происшествия также работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты МВД, — рассказал Севастьянов.
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