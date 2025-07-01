В Госдуме предложили сократить срок между заявлением и регистрацией брака

Авксентьева уточнила, что в то же время в странах ЕАЭС уже пересмотрены требования к сроку ожидания заключения брака, установлены более гибкие и короткие сроки. В пример она привела Казахстан, где с 2022 года срок ожидания был официально сокращён с одного месяца до 15 дней.