Дональд Трамп примет Нетаньяху в Белом доме

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп примет израильского премьер-министра Биньямин Нетаньяху в Вашингтоне, информирует Associated Press.
По данным агентства, Нетаньяху посетит Белый дом в понедельник.
«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху нанесёт в ближайшие дни визит в Вашингтон», — говорится в публикации.
Подробности в настоящее время не приводятся. При этом ожидается, что Трамп и Нетаньяху в первую очередь обсудят ситуацию вокруг Ирана, а также ситуацию в секторе Газа.
Напомним, Израиль начал операцию против Ирана, Тегеран нанёс ответные удары. Израиль и Иран обменивались ударами в течение 12 дней. В ночь на 22 июня к ударам присоединились Соединённые Штаты, атаковав ядерные объекты в Иране. Тегеран нанёс ответный ракетный удар по американской базе в Катаре. Затем стороны договорились о заключении перемирия.
Ранее сообщалось, что Трамп призвал отменить суд над «великим героем» Нетаньяху. Речь идёт о деле о коррупции.
Также стало известно, что Трамп примет в Белом доме пилотов, участвовавших в атаке на Иран.