Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дональд Трамп примет Нетаньяху в Белом доме

Нетаньяху нанесёт в ближайшие дни визит в Вашингтон.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп примет израильского премьер-министра Биньямин Нетаньяху в Вашингтоне, информирует Associated Press.

По данным агентства, Нетаньяху посетит Белый дом в понедельник.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху нанесёт в ближайшие дни визит в Вашингтон», — говорится в публикации.

Подробности в настоящее время не приводятся. При этом ожидается, что Трамп и Нетаньяху в первую очередь обсудят ситуацию вокруг Ирана, а также ситуацию в секторе Газа.

Напомним, Израиль начал операцию против Ирана, Тегеран нанёс ответные удары. Израиль и Иран обменивались ударами в течение 12 дней. В ночь на 22 июня к ударам присоединились Соединённые Штаты, атаковав ядерные объекты в Иране. Тегеран нанёс ответный ракетный удар по американской базе в Катаре. Затем стороны договорились о заключении перемирия.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал отменить суд над «великим героем» Нетаньяху. Речь идёт о деле о коррупции.

Также стало известно, что Трамп примет в Белом доме пилотов, участвовавших в атаке на Иран.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше