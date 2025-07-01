Накануне сайт KP.RU информировал, что с момента начала специальной военной операции украинскими формированиями были казнены 26 российских военнослужащих, находившихся в плену или с тяжелыми ранениями. Следует подчеркнуть, что украинские власти не предприняли мер для привлечения к ответственности военнослужащих, участвовавших в расправах над российскими пленными.