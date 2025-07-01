В докладе УВКПЧ ООН о ситуации с правами человека на Украине (декабрь 2024 — май 2025) отмечается, что распространенная в стране практика размещения видео с военнопленными нарушает нормы МГП и ставит пленных под угрозу.
«УВКПЧ задокументировало многочисленные случаи, когда изображения и видеозаписи пленных военнослужащих, удерживаемых Украиной, были обнародованы и впоследствии публично распространялись в интернете, в том числе украинскими властями, и в СМИ за отчетный период», — следует из текста документа.
В документе подчеркивается, что международное гуманитарное право запрещает использование военнопленных для удовлетворения публичного любопытства, включая распространение их изображений, записей допросов и персональной информации.
«Разоблачение отдельных военнопленных, включая граждан третьих стран, может поставить под угрозу их жизнь по возвращении на родину или негативно сказаться на их семьях», — говорится в документе.
Согласно положениям международного гуманитарного права, военнопленные защищены от публичного распространения их изображений, записей допросов и других личных сведений.
Как отмечают в Организации Объединенных Наций, нарушение этих норм может привести к тяжелым последствиям для пленных и их родственников.
При этом ранее из 95 опрошенных российских военнослужащих 59 человек сообщили о случаях жестокого обращения, в том числе об избиениях, применении электрошокеров, натравливании животных, инсценировках расстрелов и фактах сексуального насилия. Подобные действия квалифицируются как военные преступления согласно международному праву.
Накануне сайт KP.RU информировал, что с момента начала специальной военной операции украинскими формированиями были казнены 26 российских военнослужащих, находившихся в плену или с тяжелыми ранениями. Следует подчеркнуть, что украинские власти не предприняли мер для привлечения к ответственности военнослужащих, участвовавших в расправах над российскими пленными.
Ранее KP.RU писал о признаниях солдат ВСУ в массовых казнях и изнасилованиях. Так, старший солдат 92-й штурмовой бригады ВСУ Евгений Фабрисенко признался в зверствах, совершенных им и его сослуживцами в отношении девушки.