Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 1 июля 2025

Погода в Иркутске 1 июля 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +26…+28 градусов, температура ночью +12…+14. Ветер юго-восточный 4−9 м/с.
Погода в Иркутске 1 июля 2025.
— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы, утром туманы, ветер юго-восточный, юго-западный, в северо-западных, западных районах северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
Днем в Приангарье столбик термометра поднимется до +23…+28 градусов, местами ожидается +13…+18. Температура ночью +10…+15, при прояснении +4…+9. Вот что обещает погода в Иркутске 1 июля 2025.