Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 1 июля 2025

— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы, утром туманы, ветер юго-восточный, юго-западный, в северо-западных, западных районах северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.