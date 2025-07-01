Вильфанд рассказал, где в России в июле будет теплее нормы

На большей части территории России в июле средняя температура будет около нормы. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
При этом средняя температура в пределах нормы ожидается и на юге РФ.
Однако некоторые регионы все же ждут температуры, выше климатической нормы. Среди них субъекты на Урале, в западной Сибири и на юге Дальнего Востока.
«В большинстве регионов страны температура в июле прогнозируется около нормы. Выше нормы температура прогнозируется на Урале и в западной половине Сибирского федерального округа, а также весь юг Дальнего Востока», — заявил специалист.
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