Имеющим стаж на Украине россиянам напомнили о перерасчете пенсии с 1 июля

Расчет будет производиться из расчета 1 коэффициент за каждый отработанный год. Чтобы получить пересчитанную пенсию, необходимо самостоятельно обратиться в Соцфонд с заявлением. Принимать обращения начнут в июне, за месяц до вступления закона в силу.