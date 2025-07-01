Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Имеющим стаж на Украине россиянам напомнили о перерасчете пенсии с 1 июля

Увеличить пенсии с 1 июля смогут те россияне, которые имеют стаж на Украине.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля 2025 года трудовой стаж, полученный на Украине, будет учитываться при расчете пенсий. Эта мера может затронуть порядка 700 тысяч граждан России.

По информации ТАСС, трудовой стаж будет учитывать работу: на Украине (01.01.1991−23.02.2022), в ДНР и ЛНР (11.05.2014−31.12.2022), в Херсонской и Запорожской областях (24.02−31.12.2022).

Расчет будет производиться из расчета 1 коэффициент за каждый отработанный год. Чтобы получить пересчитанную пенсию, необходимо самостоятельно обратиться в Соцфонд с заявлением. Принимать обращения начнут в июне, за месяц до вступления закона в силу.

Уточняется, что поскольку закон не обладает обратной силой, уже выплаченные пенсионные суммы пересчитаны не будут.

Ранее KP.RU писал, что в Госдуме России предложили повысить пенсию сельским работникам в сфере медицины на 25%.