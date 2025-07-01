США готовы отменить пошлины на кофе и какао: отмена ограничений связана с серьёзным дефицитом

США планируют отменить пошлины на некоторые сельскохозяйственные товары, которые страна не производит в достаточном объеме. Речь идет о кофе и какао-бобах, сообщила американская газета Wall Street Journal со ссылкой на министра сельского хозяйства США Брук Роллинз.
По словам министра, администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность снятия пошлин на продукцию, которую сложно выращивать в США.
Кроме того, США намерены усилить давление на Японию в торговых вопросах. Как сообщает телеканал CNN, Дональд Трамп заявил, что если Токио не начнет закупать американский рис, на японские товары будут введены повышенные пошлины.
Американский президент также напомнил, что без подписания торгового соглашения США сохранят 25-процентные пошлины на японские автомобили. Трамп подчеркнул, что Япония практически не импортирует американские машины, тогда как США ежегодно ввозят миллионы автомобилей из этой страны. По мнению президента, такой дисбаланс в торговле недопустим. Он также предложил Японии увеличить закупки американской нефти и других товаров, чтобы уменьшить торговый дефицит между странами.