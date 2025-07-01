США готовы отменить пошлины на кофе и какао: отмена ограничений связана с серьёзным дефицитом

Американский президент также напомнил, что без подписания торгового соглашения США сохранят 25-процентные пошлины на японские автомобили. Трамп подчеркнул, что Япония практически не импортирует американские машины, тогда как США ежегодно ввозят миллионы автомобилей из этой страны. По мнению президента, такой дисбаланс в торговле недопустим. Он также предложил Японии увеличить закупки американской нефти и других товаров, чтобы уменьшить торговый дефицит между странами.