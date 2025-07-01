Как будут считаться новые тарифы на электричество

Тарифы на электричество будут зависеть от объема потребления, заявили в Минэнерго.
С 1 июля 2025 года тарифы на электроэнергию будут рассчитываться дифференцированно, в зависимости от потребления. Об этом URA.RU сообщили в Минэнерго РФ.
«С 1 января 2025 года в России действуют дифференцированные тарифы на электроэнергию. Размер платежей зависит от объема потребляемой энергии», — говорится в сообщении ведомства. Так, граждане, потребляющие до 3900 киловатт-час, будут платить по самому низкому тарифу, от 3901 до 6000 киловатт-час — по экономически обоснованному тарифу, а свыше 6000 киловатт-час — по рыночным ценам. Эта система, как уточнили в ведомстве, действует с 1 января этого года.
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Пороговые значения рассчитаны на основании экспертной оценки объема электроэнергии, необходимого для бытовых нужд граждан. В Минэнерго также отметили, что большинство потребителей — от 90% до 98% в зависимости от региона — укладываются в первый диапазон и оплачивают электричество по самой низкой ставке. Итоговая цена также будет зависеть от состояния электросетей: износ оборудования увеличит потери при передаче и повлияет на стоимость услуги.
С 1 июля 2025 года в России будет проведена плановая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в том числе на электроэнергию, в среднем на 11,9%. Основной причиной роста цен власти называли необходимость модернизации изношенной инфраструктуры. Наиболее существенный прирост ожидается в Архангельской области. Подробнее о том, какие изменения ждут россиян и кто может получить льготы — в материале URA.RU.