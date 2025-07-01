Как будут считаться новые тарифы на электричество

«С 1 января 2025 года в России действуют дифференцированные тарифы на электроэнергию. Размер платежей зависит от объема потребляемой энергии», — говорится в сообщении ведомства. Так, граждане, потребляющие до 3900 киловатт-час, будут платить по самому низкому тарифу, от 3901 до 6000 киловатт-час — по экономически обоснованному тарифу, а свыше 6000 киловатт-час — по рыночным ценам. Эта система, как уточнили в ведомстве, действует с 1 января этого года.