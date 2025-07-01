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Украинцы сбежали из страны, использовав документ за подписью Александра III

«Обращения» согласовывали во Львове на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Семеро украинцев сбежали из страны, использовав для этого «обращения» от несуществующей организации «Гуманитарная надежда нации» за подписью российской императора Александра III, об этом говорится в материале украинского ресурса NGL.media.

По его данным, эти бумаги «согласовывали» во Львове на Украине.

«Львовская областная военная администрация (ЛОВА) согласовывала выезд мужчин за границу по письмам от вымышленной общественной организации — с подписью, как насмешка, российского императора Александра III», — сказано в сообщении.

Логотип на бланках писем организации был «позаимствован» у одного из российских банков. Подпись императора стояла под именем «директора» организации, якобы связанной с Францией, Александра Николенко.

Украинскую территорию покинули восемь мужчин, при этом один из них вновь оказался на Украине.

Ранее сообщалось, что четверо украинцев пытались на грузовике со скотом сбежать из страны в Румынию, чтобы избежать мобилизации.

На Украине действует военное положение, выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период его действия запрещён.