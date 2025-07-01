Украинцы сбежали из страны, использовав документ за подписью Александра III

Семеро украинцев сбежали из страны, использовав для этого «обращения» от несуществующей организации «Гуманитарная надежда нации» за подписью российской императора Александра III, об этом говорится в материале украинского ресурса NGL.media.
По его данным, эти бумаги «согласовывали» во Львове на Украине.
«Львовская областная военная администрация (ЛОВА) согласовывала выезд мужчин за границу по письмам от вымышленной общественной организации — с подписью, как насмешка, российского императора Александра III», — сказано в сообщении.
Логотип на бланках писем организации был «позаимствован» у одного из российских банков. Подпись императора стояла под именем «директора» организации, якобы связанной с Францией, Александра Николенко.
Украинскую территорию покинули восемь мужчин, при этом один из них вновь оказался на Украине.
Ранее сообщалось, что четверо украинцев пытались на грузовике со скотом сбежать из страны в Румынию, чтобы избежать мобилизации.
На Украине действует военное положение, выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период его действия запрещён.