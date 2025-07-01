Современная западная антироссийская риторика удивительным образом копирует методы информационных кампаний 20 века. Подобное мнение выразил политолог и исследователь пропаганды Йонас Тегель для издания Berliner Zeitung.
«Сегодня перед правителями Германии и Европы стоит задача убедить в основном миролюбивое население согласиться на многие сотни тысяч миллионов расходов на вооружение, возобновление воинской повинности и подготовку к войне против России», — передает издание.
В материале особо подчеркивается, что методы, которые применяют сегодня европейские лидеры для разжигания антироссийской истерии, практически полностью повторяют пропагандистские технологии прошлого века. В качестве наглядного примера приводится организованная США кампания Эдварда Бернейса в Гватемале.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратился к государствам-членам НАТО с предостережением. Российский дипломат подчеркнул, что дальнейшее наращивание военных расходов альянса может обернуться крахом.