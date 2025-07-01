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В Германии назвали методы подготовки Европы к войне с Россией

Berliner Zeitung: Европа готовится к войне с Россией по методичкам 20 века.

Источник: Комсомольская правда

Современная западная антироссийская риторика удивительным образом копирует методы информационных кампаний 20 века. Подобное мнение выразил политолог и исследователь пропаганды Йонас Тегель для издания Berliner Zeitung.

«Сегодня перед правителями Германии и Европы стоит задача убедить в основном миролюбивое население согласиться на многие сотни тысяч миллионов расходов на вооружение, возобновление воинской повинности и подготовку к войне против России», — передает издание.

В материале особо подчеркивается, что методы, которые применяют сегодня европейские лидеры для разжигания антироссийской истерии, практически полностью повторяют пропагандистские технологии прошлого века. В качестве наглядного примера приводится организованная США кампания Эдварда Бернейса в Гватемале.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратился к государствам-членам НАТО с предостережением. Российский дипломат подчеркнул, что дальнейшее наращивание военных расходов альянса может обернуться крахом.

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