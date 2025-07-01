Вильфанд спрогнозировал погоду в июле более чем в 10 регионах РФ

Эксперт отметил, что аналогичная ситуация ожидается на юго-западе Сибири, в частности, в Томской, Омской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае — здесь июль будет сопровождаться жаркой погодой. На Дальнем Востоке высокая температура выше средних многолетних значений прогнозируется в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, южной половине Хабаровского края, а также на всей территории Приморского края и Сахалина.