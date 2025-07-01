На Иркутском авиазаводе установили отечественный интерьер в самолете МС-21

На Иркутском авиационном заводе успешно провели предварительный монтаж российского интерьера на опытный образец самолета МС-21. Как сообщили КП-Иркутск в авиастроительной корпорации, в салоне установили багажные полки, панели для окон и потолка, кухонные блоки, туалетные кабины, гардеробы, перегородки, шторы, а также элементы отделки дверей и удобные кресла бизнес-класса.