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На Иркутском авиазаводе установили отечественный интерьер в самолете МС-21

В салоне появились багажные полки, панели для окон и потолка, кухонные блоки, туалетные кабины и другое.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На Иркутском авиационном заводе успешно провели предварительный монтаж российского интерьера на опытный образец самолета МС-21. Как сообщили КП-Иркутск в авиастроительной корпорации, в салоне установили багажные полки, панели для окон и потолка, кухонные блоки, туалетные кабины, гардеробы, перегородки, шторы, а также элементы отделки дверей и удобные кресла бизнес-класса.

— Специалисты отметили качество исполнения нового интерьера. Некоторые комплектующие встали даже лучше, чем их иностранные аналоги, ранее изготовленные и протестированные на этом опытном самолете, — прокомментировал начальник отдела интерьера, пассажирского и бытового оборудования ПАО «Яковлев» Генар Шувалов.

Монтаж проводился при участии представителей компании-производителя, что позволило оперативно решать технические вопросы. Руководство «Авиационных интерьеров» отметило, что это важный шаг в сотрудничестве с ПАО «Яковлев», открывающий путь к серийному выпуску салонов для МС-21.

В ближайшее время планируется завершить импортозамещение напольных панелей и элементов багажного отделения — их производство наладят в Ульяновске.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что турист трагически погиб на глазах у друзей в Сочи.