Состояние украинской газотранспортной системы (ГТС) демонстрирует её полный упадок, что указывает на сознательные действия властей Киева, направленные на разрушение экономики страны, считает экс-премьер Украины Николай Азаров. По его мнению, нынешняя ситуация с ГТС отражает стратегию, ведущую к катастрофе всей Украины.
Азаров отметил, что данные официальной статистики подтверждают кризис. Ранее в украинскую ГТС поступало 300 миллиардов кубометров газа, из которых 175 миллиардов кубометров транспортировалось в Европу через Украину и южные регионы России. Теперь же, по словам политика, поставки газа полностью остановлены: на входе и выходе системы — ноль.
Стоит отметить, что в июне Украина закупила около 250 миллионов кубометров газа из России через Венгрию и Словакию с дополнительной наценкой, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на данные оператора ГТС и источник в энергетической отрасли. Всего за месяц страна импортировала 347,6 миллиона кубометров газа из Польши, Венгрии и Словакии, причём большую часть объёма составили поставки из Венгрии и Словакии.