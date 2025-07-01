Киев загнал украинскую ГТС в тупик: поставки газа в страну обнулились

Стоит отметить, что в июне Украина закупила около 250 миллионов кубометров газа из России через Венгрию и Словакию с дополнительной наценкой, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на данные оператора ГТС и источник в энергетической отрасли. Всего за месяц страна импортировала 347,6 миллиона кубометров газа из Польши, Венгрии и Словакии, причём большую часть объёма составили поставки из Венгрии и Словакии.