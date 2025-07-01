Учёные из США изучили, как поиск в интернете влияет на творческое мышление

Напомним, в декабре нейробиолог из США объяснил понятие «сгнивший мозг». Учёный отметил, что в человеческом мозге есть маленькая область под названием хабенула, которая отвечает за «включение» и «выключение» мотивации и принятия решений. По словам нейробиолога, она активируется каждый раз, когда человек хочет подавить чувство тревоги и негатива, прибегая к помощи соцсетей. При этом крайне сложно «вынырнуть» обратно, что приводит к снижению мотивации.