Учёные из США изучили, как поиск в интернете влияет на творческое мышление

Использование поиска в интернете во время мозговых штурмов ограничивает творческое мышление, появляющиеся идеи были менее оригинальны в случаях, когда человек не опирался исключительно на собственные мысли, написал научный журнал Memory & Cognition.
Соответствующее исследование провели учёные из Университета Карнеги-Меллон в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США). Они разбили добровольцев на две группы, каждой из которых предложили придумать нестандартные способы применения зонтиков и щитов.
Одной из команд разрешили пользоваться поисковыми системами. У второй группы такой возможности не было. Участники эксперимента, искавшие ответы в Сети, чаще давали однотипные ответы.
Исследователи считают, что виной этому стало явление, называемое «эффектом фиксации». При нём готовые решения, найденные в интернете, могут ограничивать воображение и мешать созданию новых, оригинальных идей.
Учёные считают, что необязательно полностью отказываться от интернета. Они советуют проводить первый мозговой штурм без поисковых систем и помнить об уникальных способностях человеческого интеллекта.
Напомним, в декабре нейробиолог из США объяснил понятие «сгнивший мозг». Учёный отметил, что в человеческом мозге есть маленькая область под названием хабенула, которая отвечает за «включение» и «выключение» мотивации и принятия решений. По словам нейробиолога, она активируется каждый раз, когда человек хочет подавить чувство тревоги и негатива, прибегая к помощи соцсетей. При этом крайне сложно «вынырнуть» обратно, что приводит к снижению мотивации.