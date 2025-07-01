В Минэнерго назвали единственную крупную убыточную отрасль

Дополнительное давление на отрасль оказали увеличение протяженности логистических маршрутов и внутренние ограничения по пропускной способности Восточного полигона, а также рост транспортных издержек. Он также отметил, что без своевременных антикризисных мер убытки угледобывающих компаний в 2025 году могли бы вырасти до 300−350 млрд рублей, а общий объем кредиторской задолженности достиг бы 1,5 трлн рублей.