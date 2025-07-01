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Маск раскритиковал законопроект Трампа и предложил название новой партии в США

Маск предложил создать новую политическую партию в США.

Источник: Комсомольская правда

В ходе обсуждения законопроекта президента США Дональда Трампа о бюджетных сокращениях бизнесмен Илон Маск не только подверг его критике, но и озвучил свои идеи относительно названия потенциальной новой партии в США.

«Если этот безумный законопроект будет принят, партия “Америка” будет создана на следующий день», — написал Маск в социальной сети X.

При этом Маск убежден, что США нуждается в новой партии, которая даст населению возможность по-настоящему влиять на политический процесс.

Ранее предприниматель уже заявлял о необходимости формирования новой политической силы, утверждая, что нынешняя система фактически представляет собой однопартийное государство, где отсутствует подлинная забота о гражданах.

Накануне KP.RU писал, что Маск вновь обрушился с критикой на налогово-бюджетную инициативу Трампа. Тогда предприниматель предупредил, что принятие этого документа может обернуться «политическим крахом» для американских республиканцев.

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