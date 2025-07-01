Запад испугался скандала с фестивалем «Гластонбери»

Гластонберийский фестиваль современного исполнительского искусства — это музыкальное мероприятие, которое проводится с 1970 года и названо в честь города Гластонбери в Великобритании. Он известен рок-концертами. В 2025 году он проходил с 25 по 29 июня. В 2024 году хедлайнерами события стала группа Oasis, пишет «Национальная служба новостей».