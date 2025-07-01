ЦАХАЛ: Израиль уничтожил военную элиту Ирана

Израильские военные якобы ликвидировали иранскую военную элиту, заявил арабоязычный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри.
Он ответил на вопрос о том, планировала ли израильская сторона «уничтожить» верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
«Когда мы говорили о ликвидации элиты иранского военного командования и силовых структур, мы действительно добились этого и уничтожили их», — сказал Эдри в беседе с агентством РИА Новости.
По данным американского издания The New York Times, командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Исмаил Каани мог стать жертвой ударов Израиля. При этом позже стало известно, что Каани участвовал в народном праздновании «победы» над Израилем в иранской столице.
Напомним, израильская сторона начала операцию против Ирана, Тегеран нанёс ответные удары. Израиль и Иран обменивались ударами в течение 12 дней. К ударам присоединились США, атаковав ядерные объекты в Иране. Тегеран нанёс ответный ракетный удар по американской базе в Катаре. Затем стороны договорились о заключении перемирия.
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не исключает попытку убийства верховного лидера Ирана.