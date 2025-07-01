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В Усть-Илимске неплательщик алиментов отправился в зону СВО для погашения долга

35-летний мужчина задолжал около 400 тысяч на содержание дочери.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Илимске 35-летний мужчина задолжал около 400 тысяч рублей алиментов на содержание дочери. Как сообщили КП-Иркутск в ГУФССП России по Иркутской области, он избежал тюрьмы, заключив контракт с Минобороны России.

— Изначально суд назначил неплательщику условный срок, но из-за нарушений заменил наказание на один год и три месяца колонии. Пока должник находился в СИЗО, судебные приставы провели с ним беседу, разъяснив возможность погасить долг, участвуя в специальной военной операции, — рассказали в пресс-службе ГУФССП.

Мужчина согласился и отправился «за ленточку». Теперь он регулярно перечисляет деньги на погашение алиментов — причем как долга, так и текущих платежей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что экс-сотрудница банка в Ангарске тратила деньги с кредитных карт бывших клиентов.