В Усть-Илимске неплательщик алиментов отправился в зону СВО для погашения долга

В Усть-Илимске 35-летний мужчина задолжал около 400 тысяч рублей алиментов на содержание дочери. Как сообщили КП-Иркутск в ГУФССП России по Иркутской области, он избежал тюрьмы, заключив контракт с Минобороны России.
— Изначально суд назначил неплательщику условный срок, но из-за нарушений заменил наказание на один год и три месяца колонии. Пока должник находился в СИЗО, судебные приставы провели с ним беседу, разъяснив возможность погасить долг, участвуя в специальной военной операции, — рассказали в пресс-службе ГУФССП.
Мужчина согласился и отправился «за ленточку». Теперь он регулярно перечисляет деньги на погашение алиментов — причем как долга, так и текущих платежей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что экс-сотрудница банка в Ангарске тратила деньги с кредитных карт бывших клиентов.