В Усть-Илимске неплательщик алиментов отправился в зону СВО для погашения долга

— Изначально суд назначил неплательщику условный срок, но из-за нарушений заменил наказание на один год и три месяца колонии. Пока должник находился в СИЗО, судебные приставы провели с ним беседу, разъяснив возможность погасить долг, участвуя в специальной военной операции, — рассказали в пресс-службе ГУФССП.