Срок между заявлением и регистрацией брака в РФ хотят сократить до десяти дней

В Госдуме пояснили, что ранее при предъявлении паспорта можно было сразу определить семейное положение человека — дату рождения, факт заключения брака и количество детей. В настоящее время эти данные в документе зачастую отсутствуют, а внешние признаки, такие как наличие обручального кольца, не всегда позволяют определить статус. Это, по мнению россиян, вызывает дополнительные вопросы со стороны окружающих относительно семейного положения владельца паспорта.