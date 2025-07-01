Россиянам напомнили о лимитах ежегодной индексации тарифов на ЖКУ

Повышение стоимости услуг будет происходить с учётом максимальных лимитов, которые устанавливает Федеральная антимонопольная служба. При этом региональные власти смогут вносить свои предложения, которые будут учитываться при расчёте индексов.
Суммарный платёж граждан за коммуналку будет зависеть от уровня инфляции и цен на газ и электроэнергию. Важно, что рост тарифов не превысит общий уровень инфляции. За последние годы реальные повышения были ниже, чем инфляционные показатели и рост цен на сопутствующие товары и услуги.
Особое внимание в Минстрое уделяют тарифам на тепловую энергию. Они формируются не только под влиянием инфляции, но и из-за стоимости основных ресурсов — газа, угля, мазута и электричества. Аналогично в тарифах на водоснабжение и водоотведение большую часть расходов занимает электроэнергия, необходимая для работы насосов.
А ранее эксперт рассказал, что перенос срока оплаты ЖКУ на пять дней значительно упростит жизнь потребителям и оптимизирует работу платёжных систем. Нововведение вступит в силу 1 марта 2026 года, обеспечивая плавный переход и достаточное время для адаптации.