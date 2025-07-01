Россиянам напомнили о лимитах ежегодной индексации тарифов на ЖКУ

Суммарный платёж граждан за коммуналку будет зависеть от уровня инфляции и цен на газ и электроэнергию. Важно, что рост тарифов не превысит общий уровень инфляции. За последние годы реальные повышения были ниже, чем инфляционные показатели и рост цен на сопутствующие товары и услуги.