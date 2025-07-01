Рублев, Павлюченкова и Рахимова вышли во второй круг Уимблдона

Российские теннисисты Андрей Рублев, Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова смогли преодолеть первый круг Уимблдона и выйти на второй этап турнира, проводящегося в Лондоне.
Рублев одолел Ласло Джере из Сербии. Их встреча продолжалась 3 часа 18 минут. Игра завершилась со счетом 6:0, 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 7:6 (8:6). В следующем круге Рублев сразится с южноафриканцем Ллойдом Харрисом, победившим бельгийца Зизу Бергса.
Павлюченкова играла против австралийки Айлы Томлянович. Российская теннисистка одержала верх при счёте 4:6, 6:3, 6:2. Её соперницей во втором круге станет победительница матча между американкой Эшлин Крюгер и британкой Микой Стойсавлевич.
Рахимова обыграла японку Аои Ито со счётом 5:7, 6:3, 6:2. На втором этапе она поборется с итальянкой Жасмин Паолини, которая в прошлом году стала финалисткой турнира.
Напомним, 30 июня российский теннисист Даниил Медведев проиграл французу Бенджамену Бонзи в первом круге Уимблдона и завершил участие в соревнованиях. Игра завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6.