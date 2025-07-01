Европа страдает от невыносимой жары: объявлен красный уровень опасности

Во Франции ожидается повышение температуры свыше 34 в ближайшие дни. Как передает BFM TV, с 1 июля в 16 регионах страны будет объявлен наивысший «красный» уровень погодной опасности. По данным метеорологов, пик жары придется на середину недели, когда в отдельных районах столбики термометров могут достичь 40-градусной отметки.