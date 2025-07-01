Европа страдает от невыносимой жары: объявлен красный уровень опасности

Европейский континент переживает аномальную жару, побившую все температурные рекорды. Особенно тяжело приходится жителям Франции, Испании, Португалии и Италии. Об этом сообщили западные новостные агентства 30 июня.
Во Франции ожидается повышение температуры свыше 34 в ближайшие дни. Как передает BFM TV, с 1 июля в 16 регионах страны будет объявлен наивысший «красный» уровень погодной опасности. По данным метеорологов, пик жары придется на середину недели, когда в отдельных районах столбики термометров могут достичь 40-градусной отметки.
Так, французские власти ввели «оранжевый» уровень погодной тревоги в 84 регионах страны. На 1 июля запланировано закрытие 1350 учебных заведений из-за экстремальной жары. Согласно прогнозу национальной метеослужбы, самые высокие температуры ожидаются во вторник и среду. Одновременно официальные лица предупредили о повышенной угрозе лесных возгораний.
Как сообщает Tagesspiegel, в Берлине пока сохраняется умеренная температура (до 30°C), но метеорологи предупреждают о приближении 39-градусной жары в середине недели. Городские власти проинформировали жителей о расположении питьевых фонтанчиков и прохладных зон, создав для этого специальные навигационные карты.
Sky News отмечает, что африканский антициклон «Плутон» принес в Италию аномально высокие температуры. В ближайшие дни северные и альпийские области (включая Ломбардию, Венето, Фриули-Венецию-Джулию и Эмилию-Романью) ожидают грозовые дожди с градом, тогда как в других регионах столбики термометров достигнут 38−40 градусов.
При этом в конце июня 21 итальянский город перешел на высший уровень погодной опасности («красный»), что повлекло ограничение наружных работ. С 1 июля чрезвычайные меры остаются в силе для 17 из 27 контролируемых городов, включая основные мегаполисы страны — Милан, Палермо, Флоренцию, Рим и Болонью.
Как сообщает национальная метеорологическая служба Испании, минувший июнь, вероятно, войдет в историю как самый жаркий. На юге страны, включая Севилью, температура устойчиво держалась выше +40 градусов.
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