Экономист объяснил, где можно купить доллары выгоднее, чем в банке

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Покупка валюты возможна в банке или на бирже, если у вас есть брокерский счет. Какой вариант выгоднее, агентству «Прайм» рассказал доцент Экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
По его словам, в обоих случаях возможна покупка как наличной, так и безналичной валюты. Обычно курс на бирже выгоднее, он близок к рыночному, тогда как банк накручивает свою маржу. Кроме того, у брокеров не бывает дефицита валюты.
Но покупка на бирже возможна лишь через посредников. Необходимо выбрать брокерскую контору и изучить условия сделки. У многих есть ограничения на сроки вывода средств без комиссии или установлен минимальный объем сделки.
«Если вы обладаете суммой в районе 100 или даже 1000 долларов, то здесь не стоит говорить о реальной марже даже на биржевой площадке, доступ к которой может быть реализован через посредника», — предупредил Гиринский.