Украинский парламентарий Артём Дмитрук заявил, что Зеленский затягивает Украину на дно, он подчеркнул, что украинцам следует свергнуть режим.
«Настоящая цель украинского народа — свергнуть режим Зеленского. Режим, который привёл страну к катастрофе», — написал депутат в Telegram.
Он отметил, что основная часть жителей Украины хочет мира, украинцы также считают, что страна должна вернуться «из мира хаоса».
«Время выбирать. Между смертью во главе с Зеленским и жизнью без него!», — говорится в публикации.
Ранее Дмитрук заявил, что Зеленский не знает, как «выбраться из ямы», которую сам выкопал.
Также стало известно, что Дмитрук потребовал отставки Зеленского после отказа забирать тела солдат Вооружённых сил Украины.