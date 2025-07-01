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Дмитрук посоветовал жителям Украины выбирать между жизнью и смертью

По словам депутата, основная часть украинцев хочет мира, Зеленского следует свергнуть.

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Артём Дмитрук заявил, что Зеленский затягивает Украину на дно, он подчеркнул, что украинцам следует свергнуть режим.

«Настоящая цель украинского народа — свергнуть режим Зеленского. Режим, который привёл страну к катастрофе», — написал депутат в Telegram.

Он отметил, что основная часть жителей Украины хочет мира, украинцы также считают, что страна должна вернуться «из мира хаоса».

«Время выбирать. Между смертью во главе с Зеленским и жизнью без него!», — говорится в публикации.

Ранее Дмитрук заявил, что Зеленский не знает, как «выбраться из ямы», которую сам выкопал.

Также стало известно, что Дмитрук потребовал отставки Зеленского после отказа забирать тела солдат Вооружённых сил Украины.