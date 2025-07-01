С 1 июля данные россиян должны обрабатываться только на территории России

С 1 июля вступили в силу поправки к закону «О персональных данных», обязывающие все компании хранить и обрабатывать персональные данные (ПД) россиян исключительно на территории Российской Федерации.
Теперь операторам ПД запрещено передавать данные за рубеж сторонним обработчикам, включая вендоров, предоставляющих аналитические инструменты (например, Google Analytics), сервисы кадрового документооборота и CRM-системы. Не допускается выполнение каких-либо действий с персональными данными россиян, таких как запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение и извлечение, с использованием баз данных, расположенных за границей.
Персональными данными считаются: ФИО в связке с email, номером телефона или паспортными данными; дата и место рождения в связке с ФИО; адрес проживания, номер телефона, email; паспортные данные, ИНН, СНИЛС; фотографии, информация о семейном положении, образовании, профессии, доходах, IP-адрес, учетные записи, данные о местоположении и биометрические данные, передает РИА Новости.
С 1 марта в России вступил в силу закон о самозапрете на выдачу кредитов. Граждане могут подать заявление для его получения через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Самозапрет на выдачу кредитов призван помочь в борьбе с мошенниками, а также лучше контролировать собственные финансовые решения. Однако злоумышленники смогли придумать новую схему обмана с использованием этой меры. Как мошенники используют самозапрет на кредиты в своих целях и как не попасться на их уловки — в материале «Вечерней Москвы».