Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик назвал регионы России, где в июле температура превысит климатическую норму

Средняя температура в июле сохранится близкой к климатической норме в большинстве российских регионов, но в определённых частях страны будет жарко. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Источник: Life.ru

Он уточнил, что потепление превысит обычные показатели на Урале, в западной части Сибирского федерального округа, включая юг Иркутской области, а также на южных территориях Дальнего Востока. В остальных областях прогнозируется сохранение температуры на уровне средних многолетних значений.

А ранее метеоролог Никита Поповнин заявил, что долгосрочные прогнозы погоды на две недели и более не имеют смысла. По его словам, такие прогнозы не отражают реальную погоду и предназначены лишь для привлечения внимания.