Синоптик назвал регионы России, где в июле температура превысит климатическую норму

Он уточнил, что потепление превысит обычные показатели на Урале, в западной части Сибирского федерального округа, включая юг Иркутской области, а также на южных территориях Дальнего Востока. В остальных областях прогнозируется сохранение температуры на уровне средних многолетних значений.
А ранее метеоролог Никита Поповнин заявил, что долгосрочные прогнозы погоды на две недели и более не имеют смысла. По его словам, такие прогнозы не отражают реальную погоду и предназначены лишь для привлечения внимания.