Прогноз погоды в Красноярске на 1 июля 2025 года

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
В Красноярске ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +11 до +13 градусов Цельсия, что создаст комфортные условия для вечерних прогулок.
Днем термометры поднимутся до отметок +20 и +22 градуса, что порадует горожан теплым летним днем. Ветер будет дуть с северной стороны со скоростью 1−5 метров в секунду, придавая погоде легкую свежесть.
Не забудьте взять с собой зонт, если планируете проводить время на улице!