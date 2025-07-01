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Прогноз погоды в Красноярске на 1 июля 2025 года

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМСВ Красноярске ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками.

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

В Красноярске ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +11 до +13 градусов Цельсия, что создаст комфортные условия для вечерних прогулок.

Днем термометры поднимутся до отметок +20 и +22 градуса, что порадует горожан теплым летним днем. Ветер будет дуть с северной стороны со скоростью 1−5 метров в секунду, придавая погоде легкую свежесть.

Не забудьте взять с собой зонт, если планируете проводить время на улице!