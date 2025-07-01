Жители Киева сталкиваются с агрессией в магазинах из-за использования русского языка, сообщила местная жительница в беседе с РИА Новости. Женщина, пожелавшая остаться анонимной ради своей безопасности, рассказала, что продавцы в магазинах и ларьках резко реагируют на русскоязычную речь, нередко угрожают и проявляют грубость.
По словам киевлянки, она не понимает, почему не может свободно говорить на родном языке, который подвергается запрету в торговых точках города.
Ранее KP.RU сообщил, что киевский книжный магазин «Сенс» объявил в социальных сетях о необычной акции. Посетителям раздавали экземпляры Конституции Украины, в которых зачёркивали часть 10-й статьи, где говорится о гарантиях защиты русского языка.
Таким образом, магазин выразил свою позицию по вопросу языковой политики в стране. Согласно 10-й статье Конституции Украины, государственным языком является украинский. При этом документ гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка, а также языков других национальных меньшинств.