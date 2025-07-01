В Киеве угрожают за русский язык в магазинах: жительница украинской столицы рассказала о грубости продавцов

Жители Киева сталкиваются с агрессией в магазинах из-за использования русского языка, сообщила местная жительница в беседе с РИА Новости. Женщина, пожелавшая остаться анонимной ради своей безопасности, рассказала, что продавцы в магазинах и ларьках резко реагируют на русскоязычную речь, нередко угрожают и проявляют грубость.