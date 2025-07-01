Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 1−2 июля 2025

Отключение горячей воды в Иркутске 1−2 июля 2025 года пройдет в Правобережном и Свердловском округах. Как сообщает оператор тепловых сетей города, это связано с проведением ремонтных работ, которые помогут не допустить появления аварийных ситуаций.
Отключение горячей воды в Иркутске 1−2 июля 2025.
— Проведем ремонт тепловой сети по улице Советская, 87, 4-я Железнодорожная, 23, Мухиной, 9, — сообщает оператор.
Точные адреса, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 1−2 июля 2025, можно посмотреть в таблице, представленной ниже.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что площадь пожаров в Приангарье за неделю увеличилась в пять раз. Сейчас в регионе действует ограничение на пребывание и въезд в леса.