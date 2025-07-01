Большинство россиян хотят, чтобы учителя тоже сдавали ЕГЭ, показал опрос

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Большинство россиян (56%) хотят, чтобы учителя тоже сдавали ЕГЭ по тем предметам, которые они преподают, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
«56% россиян считают, что учителя старших классов должны периодически сдавать ЕГЭ по своим предметам и публиковать результаты», — показало исследование, для которого опросили 1600 респондентов.
По мнению этих участников исследования, это покажет их квалификацию и будет «честно по отношению к детям».
А каждый пятый респондент против: «Есть курсы повышения квалификации, где нужно подтверждать статус. Не стоит ставить педагога и ученика в одинаковые условия»; «Зачем человеку лишние переживания, тем более за их небольшую зарплату. Я вообще считаю, что ЕГЭ надо убрать»; «Тестирование — не показатель реальных знаний»; «Умение сдавать ЕГЭ и умение преподавать — разные вещи».
Еще столько же затруднились с ответом. Они считают: «Может, и должны сдавать, но публично обнародовать — нет».
Среди мужчин сторонников того, чтобы учителя тоже сдавали экзамен, чуть больше, чем среди женщин (58 и 55% соответственно). Граждане старше 45 лет реже согласны с необходимостью сдачи ЕГЭ для педагогов, чем те, кто младше (52 и 58%).
Чем выше зарплата, тем чаще респонденты одобряют идею с экзаменом: среди участников с доходом до 50 тысяч рублей таких 51%, а среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч, — уже 66%.