Большинство россиян хотят, чтобы учителя тоже сдавали ЕГЭ, показал опрос

А каждый пятый респондент против: «Есть курсы повышения квалификации, где нужно подтверждать статус. Не стоит ставить педагога и ученика в одинаковые условия»; «Зачем человеку лишние переживания, тем более за их небольшую зарплату. Я вообще считаю, что ЕГЭ надо убрать»; «Тестирование — не показатель реальных знаний»; «Умение сдавать ЕГЭ и умение преподавать — разные вещи».