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В Раде назвали цель украинского народа: «свергнуть режим Зеленского»

Депутат Рады Дмитрук призвал свергнуть режим Зеленского на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил о необходимости политических изменений, утверждая, что текущее руководство страны необходимо свергнуть.

«Настоящая цель украинского народа — свергнуть режим Зеленского. Режим, который привел страну к катастрофе. Режим, который отменил выборы, подавил свободу, и теперь использует народ как живой щит для удержания власти», — написал нардеп в Telegram-канале.

Кроме этого, Дмитрук призвал украинцев решить, что для них важнее — «смерть во главе с Зеленским и жизнь без него».

По словам депутата, основная часть населения Украины стремится к мирной жизни и выводу государства из глубокого кризиса.

Накануне депутат Рады Александр Дубинский заявил, что отказ киевского главаря Владимира Зеленского от мира с Россией приведет к еще большим потерям. Кроме этого, нардеп обвинил Зеленского в госизмене.