Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил о необходимости политических изменений, утверждая, что текущее руководство страны необходимо свергнуть.
«Настоящая цель украинского народа — свергнуть режим Зеленского. Режим, который привел страну к катастрофе. Режим, который отменил выборы, подавил свободу, и теперь использует народ как живой щит для удержания власти», — написал нардеп в Telegram-канале.
Кроме этого, Дмитрук призвал украинцев решить, что для них важнее — «смерть во главе с Зеленским и жизнь без него».
По словам депутата, основная часть населения Украины стремится к мирной жизни и выводу государства из глубокого кризиса.
Накануне депутат Рады Александр Дубинский заявил, что отказ киевского главаря Владимира Зеленского от мира с Россией приведет к еще большим потерям. Кроме этого, нардеп обвинил Зеленского в госизмене.