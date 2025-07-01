Главу теплоснабжающей компании Искитима освободили из СИЗО в Новосибирской области

Вместо содержания под стражей его отпустили под домашний арест. Об этом сообщил общественник Артём Фролов изданию «Прецедент».
«По данным нескольких независимых источников, в том числе знакомых Дериглазова, его выпустили из СИЗО, но запретили пользоваться телефоном и интернетом. Мера пресечения изменена в связи с сотрудничеством со следствием», — пояснил Фролов.
В Управлении судебного департамента Новосибирской области заявили, что суд не принимал решения об изменении меры пресечения. По их информации, такое решение мог принять следователь, ведущий уголовное дело. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Напомним, Дериглазова задержали в апреле 2025 года по подозрению в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Следствие считает, что он получил более 700 тысяч рублей за оформление фиктивного договора на вывоз мусора в рамках нацпроекта «Экология».
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