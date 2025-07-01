Главу теплоснабжающей компании Искитима освободили из СИЗО в Новосибирской области

Напомним, Дериглазова задержали в апреле 2025 года по подозрению в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Следствие считает, что он получил более 700 тысяч рублей за оформление фиктивного договора на вывоз мусора в рамках нацпроекта «Экология».