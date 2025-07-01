Врач предупредил об опасности неумеренного снижения давления у пожилых

С возрастом у многих людей появляется стремление «держать давление как у космонавта». Но это может быть не только бесполезно, но и вредно, особенно для пожилых. Об этом KP.RU рассказал один из ведущих российских ученых и врачей-кардиологов, директор Клиники госпитальной терапии имени А. А. Остроумова Сеченовского университета, академик РАН, д.м.н. Юрий Беленков.