Врач предупредил об опасности неумеренного снижения давления у пожилых

С возрастом у многих людей появляется стремление «держать давление как у космонавта». Но это может быть не только бесполезно, но и вредно, особенно для пожилых. Об этом KP.RU рассказал один из ведущих российских ученых и врачей-кардиологов, директор Клиники госпитальной терапии имени А. А. Остроумова Сеченовского университета, академик РАН, д.м.н. Юрий Беленков.
— Сбивать давление ниже 120/80 в старшем возрасте уже небезопасно. У пожилых людей сужаются сонные артерии. Неумеренное снижение давления чревато недостатком кровоснабжения головного мозга и инсультом, — пояснил эксперт.
Кроме того, врач подчеркнул, что если между верхним и нижним давлением слишком маленькая разница, это само по себе не страшно. Важно понять, почему так происходит. Иногда виновато повышенное «нижнее» давление — это уже признак гипертонии, даже если «верхнее» в норме.
— Надо искать причину — заболевания почек, сосудов. Во-вторых, может быть пониженное систолическое (верхнее) давление. Это чаще бывает у женщин астенического телосложения. Угрозы в этом нет, — отметил кардиолог.