В Новосибирске со 2 июля отключат горячую воду: адреса

С 2 по 15 июля без горячей воды останутся жители Центрального района на улицах Кривощековской, Колыванской, Каинской, Серебренниковской (до улицы Коммунистической), Свердлова (от Красного проспекта до Октябрьской магистрали) и Сибревкома. В Октябрьском районе отключения затронут улицы Инскую, Якушева, Садовую, а также участки от улицы Большевистской до Кирова (включая улицы Маковского, Сакко и Ванцетти, Бориса Богаткова, Восход, Гурьевскую, Добролюбова, Никитина, Грибоедова) и от улицы Маковского до Лобова (включая улицы Нижегородскую, III Интернационала, Декабристов, 9 ноября, Обскую). Также горячую воду отключат на улице Большевистской на участке от Сакко и Ванцетти до Лобова.