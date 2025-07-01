Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества с абитуриентами

«Уже зафиксированы случаи звонков от “сотрудников приемных комиссий”, которые уведомляют о высоких шансах зачисления на бюджет, а затем просят перейти по присланной фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта госуслуг, с целью похищения учетной записи», — рассказали в вузе, добавив, что в случае отказа выполнить эти требования мошенники могут продолжить общение в грубой форме и угрожать тем, что абитуриента «вообще никуда не примут».