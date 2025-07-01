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Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества с абитуриентами

В РАНХиГС рассказали о новой схеме мошенничества, направленной на абитуриентов.

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Придумана новая схема мошенничества, направленная на российских абитуриентов, им якобы звонит сотрудник приемной комиссии вуза и сообщает о высоких шансах поступить на бюджет при условии перехода по фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат «Госуслуг» с целью похищения учетной записи, сообщили РИА Новости эксперты РАНХиГС.

«Уже зафиксированы случаи звонков от “сотрудников приемных комиссий”, которые уведомляют о высоких шансах зачисления на бюджет, а затем просят перейти по присланной фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта госуслуг, с целью похищения учетной записи», — рассказали в вузе, добавив, что в случае отказа выполнить эти требования мошенники могут продолжить общение в грубой форме и угрожать тем, что абитуриента «вообще никуда не примут».

По словам модератора проекта «Антимошенник» Ирины Смирновой, абитуриенты и их родители должны помнить, что поступление в вуз возможно только по результатам ЕГЭ, победы в олимпиаде или вступительных испытаний.

«Никаких характеристик абитуриентам вузы не дают. Но стрессовая ситуация, желание поступить в выбранный вуз делают поступающих уязвимыми для мошенников. Чем они, конечно же, пользуются», — заключила эксперт РАНХиГС.