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Жара накроет Россию: где в июле будет теплее обычного

Вильфанд рассказал, когда будут всплески жаркой погоды на европейской части РФ.

Источник: Комсомольская правда

В июле в ряде регионов России ожидается аномально тёплая погода. По данным Гидрометцентра, температура превысит среднемноголетние показатели в Уральском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах, сообщил научный руководитель ведомства Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

В европейской части страны температура в июле в целом будет близка к норме. Первая декада месяца окажется прохладной, с показателями ниже климатических значений. Однако со второй декады начнётся потепление, местами с жаркой погодой. На Урале, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области, температура будет выше нормы.

Роман Вильфанд отметил, что жаркая погода ожидается и на юго-западе Сибири, в Томской, Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае. На Дальнем Востоке высокие температуры прогнозируются в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, южной части Хабаровского края, Приморском крае и на Сахалине.

В Центральной России начало июля может принести кратковременную жару, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова. По её словам, в регион придут отголоски европейского зноя, но вскоре тёплый воздух сменится более прохладным и влажным. Позднякова добавила, что к концу второй декады температура в Москве может превысить +25 градусов, что близко к климатической норме или чуть выше.