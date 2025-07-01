Жара накроет Россию: где в июле будет теплее обычного

В Центральной России начало июля может принести кратковременную жару, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова. По её словам, в регион придут отголоски европейского зноя, но вскоре тёплый воздух сменится более прохладным и влажным. Позднякова добавила, что к концу второй декады температура в Москве может превысить +25 градусов, что близко к климатической норме или чуть выше.