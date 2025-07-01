В Минфине рассказали, когда заработает рассылка штрафов за езду без ОСАГО

Страховщики полагают, что технических препятствия для введения контроля наличия ОСАГО через камеры нет уже сейчас. Они обсуждали эту идею с властями с прошлого года, и предлагали ввести ее сперва в виде эксперимента, чтобы водители на первом этапе получали только уведомления о нарушении через портал госуслуг, но без штрафов.