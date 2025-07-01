В Минфине рассказали, когда заработает рассылка штрафов за езду без ОСАГО

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Дата, с которой в России начнётся рассылка штрафов за отсутствие у водителей полиса ОСАГО, выявленное с помощью камер фото- и видеофиксации, пока не определена, предполагается, что система проверок заработает до 1 ноября 2025 года, сообщили РИА Новости в Минфине России.
«Дата привлечения водителей к ответственности за отсутствие у них полиса ОСАГО с помощью камер пока не определена, система заработает до 1 ноября 2025 года», — сообщили в министерстве.
Предложение ввести автоматическую проверку наличия полисов ОСАГО у автовладельцев с использованием камер фото- и видеофиксации публично обсуждалось на заседании Госсовета в апреле. По итогам заседания президент РФ Владимир Путин поручил усовершенствовать администрирование таких нарушений, обеспечив применение для этих целей средств фото и видеофиксации. Срок исполнения поручения — 1 ноября текущего года.
Страховщики полагают, что технических препятствия для введения контроля наличия ОСАГО через камеры нет уже сейчас. Они обсуждали эту идею с властями с прошлого года, и предлагали ввести ее сперва в виде эксперимента, чтобы водители на первом этапе получали только уведомления о нарушении через портал госуслуг, но без штрафов.
РСА планировал запустить такой эксперимент с 1 марта текущего года, однако позже из-за возникших сложностей отложили его до 30 июня. Никаких официальных решений по эксперименту принято так и не было. А в поручении президента РФ речь идет не об эксперименте, а о запуске системы в полном объеме со штрафами.
«Проверка наличия полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации в первую очередь затронет тот сегмент автовладельцев, кто использует транспортные средства в местах с большой концентрацией дорожных камер — большие города, федеральные, крупные региональные трассы», — заявил РИА Новости глава РСА Евгений Уфимцев. Сейчас, по оценкам страховщиков, без обязательных полисов ездят порядка 7−10% автовладельцев в России.
«При этом указанные водители, зная о том, что основная часть их пути контролируется камерами, как правило, более дисциплинированы, что можно будет ожидать и в части оформления полисов ОСАГО. С учетом ежегодного увеличения количества камер, а также иных мер, принимаемых в том числе страховщиками, РСА ожидает значительного снижения количества владельцев транспортных средств без полисов», — отметил он.
В настоящий момент на портале госуслуг и в соответствующих мобильных приложениях граждане могут получать и оплачивать штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные дорожными камерами. Но контроля полисов ОСАГО через камеры нет. Штраф за отсутствие обязательной страховки для автовладельца может составлять от 800 до 5 тысяч рублей.