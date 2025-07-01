Как выгоднее купить валюту на бирже

Эксперт уточнил, что банки обычно устанавливают собственную маржу на операции с валютой, что делает их предложения менее привлекательными для клиентов. В то же время при покупке валюты через биржу подобная наценка отсутствует, а у брокеров, как правило, не возникает проблем с наличием нужной суммы. «Если вы обладаете суммой в районе 100 или даже 1000 долларов, то здесь не стоит говорить о реальной марже даже на биржевой площадке, доступ к которой может быть реализован через посредника», — сообщил Гиринский агентству «Прайм».