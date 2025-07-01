Россияне хотят, чтобы учителя тоже сдавали ЕГЭ: подробности

56% жителей России считают необходимым, чтобы педагоги сдавали ЕГЭ по преподаваемым ими дисциплинам. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob, представленным для РИА Новостей.
«56% россиян считают, что учителя старших классов должны периодически сдавать ЕГЭ по своим предметам и публиковать результаты», — следует из данных опроса.
Как полагают респонденты, поддержавшие это предложение, такой подход покажет компетентность учителей и будет более справедливым для учащихся.
Уточняется, что в исследовании участвовало 1600 респондентов.
При этом каждый пятый опрошенный высказался против подобного нововведения. Еще столько же респондентов не смогли дать конкретного ответа.
Ранее KP.RU писал, что по данным ВЦИОМ, только лишь 56% россиян довольны своей заработной платой. Накануне Росстандарт опубликовал нормы ГОСТа новой школьной формы, которые вступили в силу 1 июля. Тогда 66% опрошенных заявили, что им нравилась их школьная форма.