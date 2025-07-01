Россияне хотят, чтобы учителя тоже сдавали ЕГЭ: подробности

Ранее KP.RU писал, что по данным ВЦИОМ, только лишь 56% россиян довольны своей заработной платой. Накануне Росстандарт опубликовал нормы ГОСТа новой школьной формы, которые вступили в силу 1 июля. Тогда 66% опрошенных заявили, что им нравилась их школьная форма.