На Украине обнаружили обломок дрона со смайликом

Жители Украины обнаружили обломок отработавшего беспилотного летательного аппарата с нанесённым на него смайликом белого цвета, сообщил Telegram-канал Military Theme Z.
Утверждается, что речь идёт якобы о дроне «Герань-2». Вероятно, весёлая физиономия была нанесена на поверхность БПЛА маркером.
Находку сняли на видео, автор которого использовал нецензурные выражения, комментируя ситуацию. Он заявил, что дроны не только бьют по целям, но ещё и улыбаются.
Напомним, 12 июня на пляже Узункум в районе Шиле турецкой провинции Стамбул нашли беспилотник, который, скорее всего, был собран на Украине. На фото, которое опубликовали местные СМИ, можно было разглядеть фюзеляж дрона, не имеющего хвостовой части. У него также были частично обломаны крылья.