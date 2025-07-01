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На Украине обнаружили обломок дрона со смайликом

Фрагмент БПЛА сняли на видео, автор которого заявил, что дроны не только бьют по целям, но ещё и улыбаются.

Источник: Аргументы и факты

Жители Украины обнаружили обломок отработавшего беспилотного летательного аппарата с нанесённым на него смайликом белого цвета, сообщил Telegram-канал Military Theme Z.

Утверждается, что речь идёт якобы о дроне «Герань-2». Вероятно, весёлая физиономия была нанесена на поверхность БПЛА маркером.

Находку сняли на видео, автор которого использовал нецензурные выражения, комментируя ситуацию. Он заявил, что дроны не только бьют по целям, но ещё и улыбаются.

Напомним, 12 июня на пляже Узункум в районе Шиле турецкой провинции Стамбул нашли беспилотник, который, скорее всего, был собран на Украине. На фото, которое опубликовали местные СМИ, можно было разглядеть фюзеляж дрона, не имеющего хвостовой части. У него также были частично обломаны крылья.

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