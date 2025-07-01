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Работы на реке Партизанская в Приморье завершены

Приморские спасатели завершили работы на реке Партизанская в селе Золотая Долина Партизанского округа. За месяц здесь было расчищено 520 метров русла реки.

За месяц здесь было расчищено 520 метров русла реки.

На сегодняшний день министерство по делам ГОЧС совместно с агентством по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии работает на водных объектах восьми муниципальных образованиях Приморского края.

Работы по расчистке протоки реки Партизанская завершены 11 июня. Расчистку и дноуглубление проводили специалисты Приморской поисково-спасательной службы при помощи четырёх единиц техники. Всего с мая 2025 года было пройдено 520 метров береговой линии, изъято 19,5 тысячи кубических метров грунта.

Как сообщает пресс-служба министерства по делам ГОЧС, рассказали, что сейчас работы проводятся в восьми муниципальных образованиях. Силами министерства реки чистят в Лесозаводском городском округе, Лазовском, Кавалеровском, Шкотовском округах, а также в Спасске-Дальнем.

По поручению Губернатора Олега Кожемяко специалисты краевого агентства по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии работают в Дальнереченске, Октябрьском и Партизанском округе.

От приморских спасателей на водных объектах задействованы 22 человека и 31 единица тяжёлой техники. От агентства — 22 специалиста и 21 единица техники.

Превентивные мероприятия в рамках подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и летних паводков, включающие в себя дноуглубительные и берегоукрепительные работы, расчистку и спрямление русел рек, идут уже второй год.

Совместными усилиями двух ведомств с декабря 2023 года специалисты расчистили от мусора и наносов 112,8 километра береговой линии и изъяли более 2 миллионов кубометров наносного грунта. Тем самым спасатели восстановили пропускную способность 32 рек на территории 14 муниципальных образований.