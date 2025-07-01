Работы на реке Партизанская в Приморье завершены

За месяц здесь было расчищено 520 метров русла реки.
На сегодняшний день министерство по делам ГОЧС совместно с агентством по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии работает на водных объектах восьми муниципальных образованиях Приморского края.
Работы по расчистке протоки реки Партизанская завершены 11 июня. Расчистку и дноуглубление проводили специалисты Приморской поисково-спасательной службы при помощи четырёх единиц техники. Всего с мая 2025 года было пройдено 520 метров береговой линии, изъято 19,5 тысячи кубических метров грунта.
Как сообщает пресс-служба министерства по делам ГОЧС, рассказали, что сейчас работы проводятся в восьми муниципальных образованиях. Силами министерства реки чистят в Лесозаводском городском округе, Лазовском, Кавалеровском, Шкотовском округах, а также в Спасске-Дальнем.
По поручению Губернатора Олега Кожемяко специалисты краевого агентства по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии работают в Дальнереченске, Октябрьском и Партизанском округе.
От приморских спасателей на водных объектах задействованы 22 человека и 31 единица тяжёлой техники. От агентства — 22 специалиста и 21 единица техники.
Превентивные мероприятия в рамках подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и летних паводков, включающие в себя дноуглубительные и берегоукрепительные работы, расчистку и спрямление русел рек, идут уже второй год.
Совместными усилиями двух ведомств с декабря 2023 года специалисты расчистили от мусора и наносов 112,8 километра береговой линии и изъяли более 2 миллионов кубометров наносного грунта. Тем самым спасатели восстановили пропускную способность 32 рек на территории 14 муниципальных образований.