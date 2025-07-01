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Хабаровский край назвал самые эффективные социальные проекты года

Комитет по труду и занятости населения Хабаровского края подвел итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» за текущий год.

Источник: Комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края

В конкурсе участвовали 18 организаций, предоставив 36 заявок в 12 номинациях. Об этом сообщили сегодня в правительстве Хабаровского края.

Экспертная группа оценивала не только укрепление кадрового потенциала, социальное партнерство, сокращение травматизма, а также поддержку работников. Шесть победителей в настоящее время номинированы на федеральный уровень.

Наиболее активны оказались несколько известных организаций в нашем регионе. Торжественное награждение победителей планируется провести уже в этом месяце — 24 июля 2025 года в Доме официальных приемов Правительства края. Поздравляем победителей.

Напомним, с подробными итогами конкурса и другой информацией можно ознакомиться на портале комитета по труду и занятости населения правительства региона.