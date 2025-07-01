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В новосибирском аэропорту запустили аренду самокатов до ж/д станции

Со станции путешественники смогут добраться в центр Новосибирска на электричке.

Источник: Комсомольская правда

В новосибирском аэропорту Толмачево запустили аренду электросамокатов. Теперь путешественники могут на них добираться до ближайшей железнодорожной станции, чтобы потом на электричке добраться в центр Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

— Самокаты расположены на парковке Р3, — уточнили в пресс-службе.

Путешественников, которые решат воспользоваться электросамокатами, настоятельно просят соблюдать правила безопасности на дорогах, быть внимательными и уважать других участников движения.