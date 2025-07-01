В новосибирском аэропорту запустили аренду самокатов до ж/д станции

В новосибирском аэропорту Толмачево запустили аренду электросамокатов. Теперь путешественники могут на них добираться до ближайшей железнодорожной станции, чтобы потом на электричке добраться в центр Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
— Самокаты расположены на парковке Р3, — уточнили в пресс-службе.
Путешественников, которые решат воспользоваться электросамокатами, настоятельно просят соблюдать правила безопасности на дорогах, быть внимательными и уважать других участников движения.