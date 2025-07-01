День национальностей отметят 4 июля в Приморье

«Для Приморского края Узбекистан — важнейший партнер из числа стран СНГ. У нас большой положительный опыт взаимодействия. Выходцы из Узбекистана занимают значительное место в многонациональной палитре Приморского края. В годы Великой Отечественной войны наши отцы и деды в рядах Советской Армии вместе сражались с фашистскими захватчиками. 120 тысяч солдат и офицеров-узбеков были награждены боевыми наградами, 338 — удостоены звания Героя Советского Союза. А жители республики в это время принимали у себя эвакуированных детей, в том числе из блокадного Ленинграда. Узбекские мамы, бабушки своей теплотой и гостеприимством дали возможность им выжить — за что и эти выросшие дети, и вся наша страна до сих пор благодарны!» — подчеркнул Олег Кожемяко.