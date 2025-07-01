День национальностей отметят 4 июля в Приморье

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между регионом и республикой, в том числе в сфере культуры, образования, молодежных обменов, а также торгово-экономических связей и трудовой миграции.
В настоящее время сотрудничество между регионами России и Узбекистана активно развивается в различных областях, отметил губернатор. Это обусловлено как историческими связями, так и современными экономическими и политическими интересами обеих сторон.
«Для Приморского края Узбекистан — важнейший партнер из числа стран СНГ. У нас большой положительный опыт взаимодействия. Выходцы из Узбекистана занимают значительное место в многонациональной палитре Приморского края. В годы Великой Отечественной войны наши отцы и деды в рядах Советской Армии вместе сражались с фашистскими захватчиками. 120 тысяч солдат и офицеров-узбеков были награждены боевыми наградами, 338 — удостоены звания Героя Советского Союза. А жители республики в это время принимали у себя эвакуированных детей, в том числе из блокадного Ленинграда. Узбекские мамы, бабушки своей теплотой и гостеприимством дали возможность им выжить — за что и эти выросшие дети, и вся наша страна до сих пор благодарны!» — подчеркнул Олег Кожемяко.
Он также отметил, что в настоящее время представители узбекской диаспоры активно принимают участие в культурно-массовых мероприятиях, фестивалях и конкурсах народного творчества, которые проводятся в Приморье в честь Дней России и Приморского края, Дня народного единства.
Глава региона пригласил делегацию Узбекистана принять участие в мероприятиях Дня национальностей, который состоится 4 июля в рамках празднования 165-летия города Владивостока. В этот день на площади будут работать творческие площадки Ассамблеи народов Приморского края под названием «Мастерская предков». Приморская региональная национально-культурная автономия узбеков представит предметы культуры и быта узбекского народа и проведет дегустацию национальных блюд — плова и самсы.
«Здесь будет проходить праздник — Дальневосточный Сабантуй, который объединяет традиции, творчество, спорт, семейные ценности, а также, безусловно, укрепляет дружбу народов Дальнего Востока», — подчеркнул глава региона, отметив, что в сентябре во Владивостоке также планируется провести выставку традиционной узбекской культуры и выставку книг узбекских писателей и поэтов из библиотечных фондов края.