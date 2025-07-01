После жалоб пассажиров кондиционеры в автобусах Владивостока стали предметом контроля

В мэрии Владивостока в понедельник, 30 июня, прошло рабочее совещание с представителями автотранспортных компаний, обслуживающих городские маршруты. Причиной встречи стали многочисленные жалобы горожан на неработающие кондиционеры в общественном транспорте, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Заместитель главы администрации Максим Акульшин обратился к перевозчикам с требованием провести с водителями дополнительный инструктаж, подчеркнув: кондиционеры должны использоваться всегда при жаркой погоде. По его словам, игнорирование климатических систем в салонах недопустимо.
«Я прошу вас лично контролировать эту работу, это ваша зона ответственности», — уточнил чиновник.
В соответствии с контрактами, заключёнными между перевозчиками и администрацией города, все городские автобусы, за исключением моделей, конструктивно не оборудованных кондиционерами, должны быть оснащены работающей системой охлаждения воздуха. При обнаружении неисправностей транспортные организации обязаны оперативно их устранять.
При этом, как уточнили в управлении транспорта, администрация следит исключительно за технической укомплектованностью транспорта, но не имеет полномочий контролировать фактическую температуру в салоне. По этой причине департамент направил обращение в Роспотребнадзор по Приморью с просьбой провести проверки и применить меры к нарушителям при необходимости.
Напомним, в пятницу, 27 июня, Владивосток пережил рекордную жару — в городе была зафиксирована температура +31,4 °C. Это превышает прежний максимум на эту дату, установленный в 1970 году, когда столбик термометра достигал +30 °C.