После жалоб пассажиров кондиционеры в автобусах Владивостока стали предметом контроля

При этом, как уточнили в управлении транспорта, администрация следит исключительно за технической укомплектованностью транспорта, но не имеет полномочий контролировать фактическую температуру в салоне. По этой причине департамент направил обращение в Роспотребнадзор по Приморью с просьбой провести проверки и применить меры к нарушителям при необходимости.