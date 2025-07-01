В России может появиться новый праздник: подробности

В России предложили 1 июля отмечать День ветеранов боевых действий. Подобную инициативу к региональным руководителям направил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Просим вас поддержать предложение о признании в возглавляемом вами субъекте регионального праздника 1 июля — День ветерана боевых действий», — следует из текста документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.
К инициативе также присоединился Сергей Липовой — Герой России, генерал-майор, возглавляющий президиум общероссийской организации «Офицеры России».
Как отметил парламентарий, в нижней палате парламента находится на рассмотрении межфракционная законодательная инициатива об учреждении 1 июля в качестве общегосударственного праздника в честь ветеранов боевых действий.
Ранее писатель и общественный деятель Захар Прилепин предложил создать институт уполномоченного по правам военнослужащих.