Трамп запустил линейку нового парфюма

По данным на середину июня, Дональд Трамп заработал десятки миллионов долларов благодаря выпуску собственной криптовалюты, а также получил значительную прибыль от реализации сувенирной продукции. Так, продажа книги Save America принесла политику 3 миллиона долларов, издание Библии — 1,3 миллиона долларов, а доходы от кроссовок и парфюмерии составили 2,5 миллиона долларов. Также Трамп получил 2,8 миллиона долларов за счет реализации наручных часов под своим брендом, 1 миллион долларов — от продажи гитар, пишет «Национальная служба новостей».