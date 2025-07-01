Трамп запустил линейку нового парфюма

Дональд Трамп предлагает «парфюм для патриотов».
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о запуске эксклюзивной коллекции парфюмерии. В линейку входят ароматы для мужчин и женщин, стоимость каждого составляет 250 долларов.
«Для патриотов, которые не отступают», — указывается на интернет-ресурсе, где можно оформить заказ на президентский парфюм. Ссылку на сайт опубликовал президент США в его аккаунте в Truth Social.
К продаже предлагается золотая статуэтка, изображающая 45-го и 47-го главу государства. Фигурка установлена на пьедестале, выполненном из флакона для духов объемом 100 миллилитров, и украшена подписью Дональда Трампа.
По данным на середину июня, Дональд Трамп заработал десятки миллионов долларов благодаря выпуску собственной криптовалюты, а также получил значительную прибыль от реализации сувенирной продукции. Так, продажа книги Save America принесла политику 3 миллиона долларов, издание Библии — 1,3 миллиона долларов, а доходы от кроссовок и парфюмерии составили 2,5 миллиона долларов. Также Трамп получил 2,8 миллиона долларов за счет реализации наручных часов под своим брендом, 1 миллион долларов — от продажи гитар, пишет «Национальная служба новостей».